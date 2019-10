LTO Noord eist opschorting beleidsregels

De provinciale beleidsregels over stikstof moeten van tafel of minimaal worden opgeschort. Ze lopen op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid en hebben een grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen. LTO Noord zond hierover afgelopen vrijdag al een brandbrief aan alle colleges van Gedeputeerde en Provinciale Staten. Om dat standpunt kracht bij te zetten organiseert LTO Noord voor haar 14.000 aangesloten leden de actie bij de provinciehuizen op 14 oktober.

“We zijn het zat!”

Vrijdag lieten boeren in Friesland en Brabant al uitgebreid van zich horen. Met in Friesland als resultaat dat de beleidsmaatregelen van tafel gingen. “Dit zou een wake up call moeten zijn voor alle provincies”, zegt LTO Noord voorzitter Dirk Bruins. “Boeren blijven broodnodig is te lezen op de spandoeken die LTO Noord voor haar leden liet maken voor de boerenactie op 1 oktober. Al jaren werken onze boeren en boerinnen mee in talloze projecten en passen zich aan om te komen tot een toekomstbestendige land- en tuinbouw in een prachtig groen Nederlands landschap. Al die inzet zien we nergens terug in de impasse waarin we nu zijn beland. Land- en tuinbouw lijkt ineens het probleem, daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan de belangrijke bijdrage en oplossingen die de Nederlandse landbouw levert aan tal van maatschappelijke- en voedselvraagstukken We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert en dat de provincie vervolgens ook nog eens zijn eigen interpretatie van de beleidsregels geeft is voor ons de druppel. Wij willen blijven ondernemen nu en in de toekomst!”

Schouder aan schouder

Alle boeren en partners van LTO Noord zijn van harte welkom om bij deze actie aan te sluiten.