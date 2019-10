OM eist tot 10 jaar na megavangst cocaïne in container met bevroren vis

Ruim 1100 kilo cocaïne in een container vol bevroren vis. Die megavangst deden politiemensen juli 2018, nadat zij die partij op het spoor kwamen in de Rotterdamse haven en volgden tot in een loods in Zaandam. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) houdt zeven verdachten verantwoordelijk voor de invoer van deze drugspartij. Voor de rechtbank Rotterdam eiste het OM vandaag gevangenisstraffen tussen 6,5 en 10 jaar.

De container met de partij cocaïne, met een straatwaarde van een slordige 22 miljoen euro, kwam uit Ecuador met bestemming Zaandam. De vrachtwagen met de harddrugs en een deklading van bevroren vis (heek) werd geëscorteerd door een Volkswagen Caddy en een Ford Focus.

Aanhoudingen

De politie viel op 20 juli 2018 de opslagloods in Zaandam binnen. De politie hield het verdachte zevental aan, mannen destijds tussen de 28 en 48 jaar. Zes verdachten uit Gorinchem, Tiel, Utrecht, Albanië en de VS werden aangehouden in de loods in Zaandam wegens betrokkenheid bij het ophalen en het uithalen van de drugs. Een toen 48-jarige Hagenaar, verdacht van het innemen van een organisatorische rol, werd in zijn woonplaats aangehouden.

Ook doorzocht de politie de woning van de Hagenaar, zijn bedrijfspanden in Rijswijk en Alphen aan den Rijn en een caravan in Bergambacht. Daar werden ook nog verboden middelen aangetroffen, die mogelijk gebruikt konden worden voor het vervaardigen van xtc.

Verdenking

Het OM verdenkt alle zeven verdachten ervan dat zij zich tussen 5 juli 2018 en 20 juli 2018, samen met in ieder geval elkaar, schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van de invoer van 1125 kilo cocaïne.

Pinguïns, dolfijnen en zeehonden

De officier van justitie vindt het ongeloofwaardig dat een partij bevroren vis die doorverkocht moest worden, bij een temperatuur van 25 graden opgeslagen zou worden in een loods zonder koeling. Ook was er al met gereedschap in de dozen met bevroren heek gehakt. Op zoek naar de verstopte cocaïne, zo meent het OM.

De inbeslaggenomen cocaïne en chemicaliën zijn na inbeslagname vernietigd. De vissen waarin geen cocaïne was verwerkt, kregen een nieuwe bestemming: voer voor pinguïns, dolfijnen en zeehonden in verschillende dierentuinen.