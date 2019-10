Na boeren ook bouwsector naar het Malieveld

Deze keer reizen Bouw- en infra-ondernemers op 30 oktober af richting het Malieveld. Het zal opnieuw een mogelijk grote demonstratie worden tegen het kabinet.

Op Facebook hebben zich in een paar dagen al meer dan duizend deelnemers gemeld op Stichting Grond In Verzet en vele duizenden mensen zijn geïnteresseerd. Stichting Grond in Verzet komt op voor de belangen van de transport- en grondverzet sector.

Grondverzetbedrijven, aannemers, transporteurs en baggeraars hebben niet alleen last van de strengere aanpak van stikstofuitstoot, maar ook van de regels rond PFAS. Dat is een verzamelnaam voor duizenden schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door de strengere milieuregels is het verplaatsen van grond door de aanwezigheid van PFAS aan banden gelegd.

Volgens de initiatiefnemers van de demonstratie liggen op dit moment 18.000 bouwprojecten plat. Men vreest wanneer het kabinet niks doet er zo'n 6000 à 7000 mensen ontslagen zullen worden in de grond-, weg- en waterbouw.