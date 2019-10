Dode gevonden in appartement in Purmerend, politie houdt verdachte aan

In een woning aan de Burgemeester D. Kooimanweg in Purmerend is maandagochtend een overleden persoon aangetroffen.

In verband met verdachte omstandigheden wordt op dit moment onderzoek gedaan door onder andere forensische opsporing, zo meldt Politie Zaanstreek-West op Twitter. Er is een man aangehouden. De recherche doet onderzoek.

Het gaat om een appartement in de Flat De Beemster. Het lichaam is vannacht al gevonden, zo weet NH Nieuws. Over de identiteit van de overleden persoon en de relatie tussen verdachte en dode is nog niets bekend,