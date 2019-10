Militair krijgt taakstraf voor ontuchtige handeling met stofzuiger

Op kruis

De man zette in de legeringskamer bij de Generaal Spoor kazerne in Ermelo meerdere keren de mond van een in werking zijnde stofzuigerslang op het kruis van het slachtoffer. Ook toonde hij meer dan eens zijn penis aan het slachtoffer.

In strijd met gedragscode

Het slachtoffer moet deze pesterijen in aanwezigheid van andere pelotonsgenoten als zeer vernederend hebben ervaren. De man uit Zwijndrecht handelde in strijd met de gedragscode van Defensie. Hierin worden kameraadschap, respectvolle omgang met collega’s en onderling vertrouwen als kernwaarden van een militair genoemd.

Geen gevangenisstraf

Door het handelen van de man heeft hij het slachtoffer aangetast in zijn lichamelijke integriteit. De militaire kamer oordeelt in tegenstelling tot de officier van justitie dat niet is gebleken van een ernstige inbreuk hiervan. De militaire kamer acht het wettelijke taakstrafverbod dan ook niet van toepassing. De man heeft bovendien geen strafblad. Daarnaast heeft hij spijt betuigd en is inmiddels niet meer werkzaam bij defensie. De militaire kamer legt daarom geen gevangenisstraf op naast de taakstraf, zoals geëist door de officier van justitie.