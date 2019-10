Aantal strafzaken voor de rechter in 2018 verder gedaald

Het aantal strafzaken voor gepleegde misdrijven dat voor de rechter kwam is in 2018 gedaald naar 88 duizend. In 2017 werd in ruim 93 duizend strafzaken een rechterlijk oordeel geveld. 'Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2018', zo meldt de Raad voor de Rechtspraak maandag. De daling is in lijn met de al jaren teruglopende geregistreerde criminaliteit. In 2008 werden nog ruim 131 duizend strafzaken aan de rechter voorgelegd.