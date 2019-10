Baby zwaargewond na hondenbeet in het gezicht

Een baby is in Diemen dinsdagmiddag zwaargewond geraakt door de beet van een hond. Het kind, dat nog geen jaar oud is, werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 13.45 uur aan de Roggekamp. Het kind is in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen. De baby is in het gezicht gebeten. De hond, waarvan de politie bevestigt dat hij eigendom is van de familie waartoe ook de baby behoort, is in beslag genomen.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren ter plaatse. De hond is in beslag genomen.