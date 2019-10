Twee drugslabs gevonden tijdens integrale controle

Bij de inval in twee draaiende synthetische drugslabs aan de Rugdijk in Tilburg heeft de politie dinsdag één persoon aangehouden. Een andere verdachte is gevlucht.

Rond 13.50 uur hielden agenten een integrale controle op de Rugdijk, in samenwerking met de gemeente Tilburg en een energiebedrijf. Naar aanleiding van diverse meldingen over een chemische lucht, besloten zij een kijkje te gaan nemen. Toen zij daar aankwamen zagen agenten een 47-jarige Tilburger uit de bosjes komen. Deze man is aangehouden en bleek de bewoner te zijn van een van de woningen.

Bij controle van zijn woning vonden agenten een werkend amfetaminelab met diverse jerrycans en roken zij een chemische lucht. Bij controle van een naastgelegen woning werd er een tweede drugslab gevonden. Ook dit lab was nog in werking.

Gevaar

Vanwege de gevaren van een werkend lab is besloten om de omliggende woningen te ontruimen. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is opgeroepen om de werkende labs te ontmantelen. Een specialistisch bedrijf zal op een later moment de spullen vervoeren naar een opslag locatie. De hoeveelheden zijn nog niet bekend. Dat zal later pas bekend worden.