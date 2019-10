Slaapgebrek tieners door gebruik telefoon en prestatiedruk

UIt onderzek van RIVM, Amsterdam UMC, het Nederlands Herseninstituut en Lifelines blijkt dat schermgebruik hier vaak de oorzaak van is. DIt schrijft het AD woensdag. Leerplichtambtenaar Alex van den Ende van Leerlingenzaken in de gemeente Leidschendam/Voorburg zegt tegen de krant dat hij het dagelijks ziet dat tieners te weinig slapen. Van den Ende: 'Ze zijn tot laat bereikbaar via Snapchat of Instagram, of kijken een serie af op Netflix. Ook wordt er in de avond volop gegamed.'

Een van de grvolgen van het slaaptekort is dat tieners vaak het eerste uur missen op school. Ouders slagen er niet altijd in om het telefoongebruik aan banden te leggen. Bernette Prins van leerlingzaken Den Haag tegen de krant: 'In ernstige gevallen schakelen wij een coach in om zo'n gezin te ondersteunen.'

Maar de veel te korte nacht komt niet alleen door het telefoongebruik. Volgens Wico Mulder van het Nederlands Centrum van Jeugdgezondheid is er meer aan de hand. Tegen het AD: 'Er is ook een enorme druk om te presteren. Als je via sociale media alleen maar leeftijdsgenoten ziet die het zogenaamd geweldig doen, dan heeft dat best grote gevolgen. Ook voor de nachtrust.'