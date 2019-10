Protest tegen gijzeling journalist

Bas is in gijzeling genomen omdat hij weigert te getuigen in de strafzaak van de vergismoord. Omdat Bas met een getuige heeft gesproken en de rechtbank en justitie willen opheldering over dit gesprek. De journalist weigert mee te werken en beroept zich op zijn verschoningsrecht als journalist. Volgens hem kan dit leiden tot gevaarlijke situaties voor hem en zijn bron.

De raadkamer van de rechtbank zal om 13.30 uur beslissen of Bas nog langer vast blijft.