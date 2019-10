Groot onderzoek naar beschieten woning leidt naar mogelijke gijzeling, slachtoffer belandt in cel

Het vermoeden ontstond dat de beschieting van de woning als een soort vergeldings- of pressiemiddel in het criminele milieu moest worden gezien. Bij deze schietpartij werd, zeer waarschijnlijk met een automatisch wapen, vele malen op de woning geschoten. Er was op dat moment niemand in de woning aanwezig en er raakte niemand gewond. Het heeft er alle schijn van dat deze schietpartij direct te maken had met een conflict tussen criminelen. De eventuele rol daarbij van de bewoner van deze woning wordt onderzocht. Kort na het schietincident kwam informatie binnen over een mogelijke relatie tussen dat incident en een gijzeling van een andere man, die ook actief is in het criminele milieu. Er waren aanwijzingen dat deze man, van 39 jaar zonder vast woonadres , al meerdere dagen gegijzeld werd door andere criminelen. We zijn daarop direct een groot onderzoek gestart.

Niet meer gezien

In de loop van dat onderzoek kreeg het rechercheteam zicht op de identiteit van enkele criminelen die mogelijk betrokken waren bij het conflict. Uit informatie opgedaan in het onderzoek bleek dat hij aan het begin van die week gezien was met mannen, die in de loop van het onderzoek in beeld kwamen als mogelijke verdachten van de ontvoering. De man was daarna niet meer gezien, maar had wel signalen gegeven dat hij werd vastgehouden. Met man en macht is er vervolgens door de recherche gewerkt aan het vinden van het slachtoffer en zijn veilige terugkomst.

Aangehouden

Dit leidde er toe dat het arrestatieteam zaterdagavond drie mannen aanhield op de rijksweg A27, die er van verdacht werden betrokken te zijn bij de gijzeling van de man. In het verlengde van deze aanhoudingen vielen we in de nacht van zaterdag op zondag binnen bij een aantal panden in Oost-Brabant, die aan de aangehouden mannen te linken waren. We hadden de verwachting dat de vermiste man daar mogelijk werd vastgehouden. Dat bleek echter niet het geval.

Gewond

Het onderzoek ging vervolgens op zondag onverminderd door, waarbij de veilige terugkomst van de vermiste man steeds voorop stond. In de hoop op meer informatie zochten we contact met familieleden van het vermoedelijke slachtoffer. Tot onze verbazing bleek de man bij een familielid in huis te zitten. Hij was daar enkele uren eerder gewond aan komen lopen. Zijn verwondingen duidden op stevige mishandelingen. De man wilde op geen enkele manier mee werken aan het politieonderzoek en weigerde te vertellen waar hij was geweest of wat er was gebeurd.

Grote inzet

Ondanks dat de man zelf niets wil verklaren lijkt het er op dat hij in verband met een crimineel conflict tegen zijn wil enkele dagen is vastgehouden, maar uiteindelijk onder druk van de grote politie-inzet is vrij gelaten. Een groot aantal politiemensen heeft zich vanaf die vrijdagavond doorlopend ingespannen voor de veilige terugkeer van de man, hetgeen ogenschijnlijk door die vasthoudende inzet ook is gelukt. Ook zonder de hulp van het slachtoffer zetten wij er op in dat we duidelijkheid krijgen over wat zich heeft afgespeeld en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

Slachtoffer veroordeeld in België

De drie mannen die voor deze zaak op de A27 werden aangehouden zijn dinsdag wegens onvoldoende verdenkingsgronden door de officier van justitie in vrijheid gesteld. Alleen werd wel het slachtoffer vastgezet, omdat bleek dat hij in België nog een gevangenisstraf van 8 jaar moet uitzitten voor zijn betrokkenheid bij een drugslab en het bezit van automatische vuurwapens.