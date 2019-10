Presentator van Per Seconde Wijzer, Kees Driehuis, overleden

Oud-presentator Kees Driehuis (Per Seconde Wijzer) is overleden, zo meldt BNNVARA.

Driehuis begon in 1975 zijn carrière bij de Vara voor de radio. Daar was hij eindredacteur. Driehuis werkte mee aan Dingen van de dag, de actualiteitenrubriek van de VARA-radio. Later werd hij eindredacteur van het actualiteitenprogramma De Wekkerradio. Verder werkte hij mee aan Het Radioweekblad, dat hij samen met Aad Bos ook presenteerde. Ook zat Driehuis vier seizoenen in de redactie van het televisieprogramma Sonja op....

Ellen Blazer, de toenmalige eindredacteur van 'Sonja' vroeg Driehuis in 1989 of hij een screentest wilde doen. Zo begon zijn loopbaan bij de televisie. Vervolgens presenteerde hij, 29 jaar lang, tot en met 1 maart 2018 de kennisquiz Per Seconde Wijzer.

Vorig jaar stopte Driehuis met de kennisquiz Per Seconde Wijzer op de publieke omroep. Daarna werd hij ziek. Hij overleed op 29 oktober 2019 op 67-jarige leeftijd.