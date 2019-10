Politie pakt 5 Amsterdammers op vlak na plofkraak Dordrecht

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag vijf Amsterdammers gearresteerd na een plofkraak rond 03.20 uur op een geldautomaat aan het Van Eesterenplein in Dordrecht. 'De vijf verdachten zijn in de leeftijd tussen de 18 en 26 jaar', zo meldt de politie donderdag.

Arrestaties

De geldautomaat in Dordrecht werd rond 03.20 uur opgeblazen. Getuigen zagen na de plofkraak een scooter met twee personen en een auto. Zij belden direct de politie en dat heeft er toe geleid dat er snel na de kraak drie auto’s werden gecontroleerd op de A15, de N3 en in de directe omgeving van de N3. In de auto's zaten totaal vijf personen. Zij zijn aangehouden als verdachten van de plofkraak. De auto’s zijn in beslag genomen.

Forensische Opsporing

De plofkraak veroorzaakte veel schade maar gelukkig hoefden er dit keer geen woningen te worden ontruimd. De afdeling Forensische Opsporing doet onderzoek aan de automaat en wordt daarbij geholpen door een TEV-medewerker.

Verhoren

Donderdag worden de vijf verdachten door de politie verhoord. De politie kijkt ook of er een verband is met eerdere plofkraken. De politie is ook nog op zoek naar de scooter die bij de plofkraak werd gebruikt. Als iemand informatie heeft over de scooter die mogelijke gebruikt is bij de plofkraak, meld dat dan svp bij de politie op telefoonnummer 0900-8844.