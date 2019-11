Aanhouding voor wapenbezit

De politie was de vier verdachten (3 van 18 jaar en 1 van 19 jaar) op het spoor en kon hen op de Woestijnestraat in Nieuw Namen aanhouden. Ze namen onder meer een balletjespistool en een bivakmuts in beslag. De verdachten zijn in verzekering gesteld en zitten vast voor verhoor.