PersVeilig beschermt journalisten

Gelanceerd

Fysieke bedreiging, huisvredebreuk, vernielen van camera’s en fotoapparatuur. Journalisten krijgen er steeds vaker mee te maken. Reden voor politie, OM, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren om maatregelen te nemen om journalisten beter te beschermen. Vandaag, maandag 4 november, is PersVeilig gelanceerd.

Veiligheidsplan

Het programma PersVeilig omvat een veiligheidsplan voor redacties met maatregelen die moeten worden getroffen na een bedreiging of agressie. Journalisten kunnen geweld en bedreigingen melden op een website. Hier vinden ze ook informatie en advies over strafbare feiten, meldingen van incidenten bij werkgevers en opdrachtgevers, aangifte doen bij de politie en een nazorgtraject. Werkgevers vinden er informatie over hoe ze hun journalisten moeten opvangen en begeleiden als ze slachtoffer zijn geworden van agressie.

Strafeis verdubbeld

Bij politie en OM krijgen strafbare feiten tegen journalisten tegenwoordig hoge prioriteit. De Stuurgroep PersVeilig heeft vorige zomer besloten journalisten een vergelijkbare status te geven als hulpverleners. Daardoor versnelt opsporing en vervolging van verdachten. Verdachten worden snel voor de rechter gebracht. De strafeis bij agressie en geweld tegen journalisten wordt verdubbeld.

'Belangrijke maatschappelijke functie'

Korpschef Erik Akerboom: ‘PersVeilig draagt wat mij betreft bij aan meer begrip tussen politiemensen en journalisten; dat er oog is voor het belang dat journalisten veilig hun werk kunnen doen. Zij vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en verdienen dezelfde juridische bescherming als mensen met een publieke taak.’