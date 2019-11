13-jarige verdachte steekpartij Spijkenisse in bewaring gesteld

In de hal van metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse heeft afgelopen zaterdagavond 2 november een steekincident plaatsgevonden waarbij een 14-jarige jongen uit Spijkenisse zwaargewond is geraakt. Diezelfde avond hield de politie een 13-jarige jongen uit Spijkenisse aan als verdachte van deze steekpartij.