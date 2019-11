Mishandeling bij Steentilbrug Groningen in Opsporing Verzocht

Een 47-jarige man raakte zondagochtend 30 juni 2019 zwaargewond bij een mishandeling op de Steentilbrug in Groningen. De gevolgen van de mishandeling zijn dusdanig ernstig, dat het slachtoffer vier maanden later nog steeds niet kan werken.

Na een gezellige avond uit in onder meer Bar Players en nachtcafé Warhol, kocht het slachtoffer nog iets te eten bij een snackbar. Tijdens zijn wandeling naar huis, kwam hij waarschijnlijk op de hoek van de Steentilstraat en het Gedempte Zuiderdiep vier mannen tegen. Uit onderzoek blijkt dat hij met dit viertal de Steentilstraat in liep. Een getuige heeft gezien dat het slachtoffer op de Steentilbrug met één van hen een woordenwisseling had. Nadat hij het slachtoffer neersloeg, rende de verdachte weg via het Voor ’t Voormalig Klein Poortje in de richting van de Oosterhaven.



Uit onderzoek blijkt dat de portemonnee van de 47-jarige Groninger werd gestolen. Enkele uren na de mishandeling werd met zijn bankpas afgerekend in een supermarkt aan het Damsterdiep, zo’n 250 meter verderop. Het slachtoffer wordt ruim vier maanden na de klap, nog steeds behandeld aan het letsel dat hij die nacht heeft opgelopen. Zijn kaak stond los, hij had een schedelbasisfractuur, een hersenschudding en meerdere breuken in het gezicht. Ook heeft hij moeite met lopen en is zijn gehoor aangetast.



Weet u wie wij zoeken of hebt u andere informatie die ons kan helpen bij dit onderzoek? Bel dan met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. We zijn ook te bereiken op ons algemene nummer 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.