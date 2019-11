Man met bivakmuts op biedt vreemde postpakketten aan

Bivakmuts

'In de pakketjes zitten mogelijk verboden middelen. Tijdens een controle van zijn voertuig bleek hij nog veel meer pakketjes bij zich te hebben', aldus de politie. Maandag rond 14.00 uur kregen agenten een melding dat een man met bivakmuts diverse pakketjes bij een pakketpunt af kwam leveren. De alerte eigenaar van de winkel vermoedde dat er drugs in zat. Hierop heeft hij de politie gebeld.

Aangehouden in Rotterdam

Naar aanleiding van camerabeelden werd het signalement van de man duidelijk. Ook was het kenteken te zien van zijn auto. Meerdere eenheden hebben uitgekeken naar het voertuig, waardoor de verdachte uiteindelijk een dag later in Rotterdam is aangehouden.

Aanhouding

Agenten in Rotterdam hebben het voertuig van de man dinsdagmiddag rond 12.00 uur gecontroleerd op de Dordtsestraatweg en vonden daar nog meer pakketjes met dezelfde soort inhoud. Uit testen moet nog blijken om welke middelen het gaat, vermoedelijk zijn het stoffen die vallen onder de geneesmiddelenwet. De verdachte is overgedragen aan collega’s in de regio Zeeland-West-Brabant en zit momenteel vast voor verhoor en verder onderzoek. De 41 pakketjes zijn inbeslaggenomen.