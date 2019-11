18 maanden cel voor ophangen handgranaat bij ADO supportershome

Achtergrond

Op 8 april 2019 werd in de avonduren een handgranaat tegen een buitenwand van het supportershome van ADO geplakt. Naast de granaat waren drie rode kruizen op de wand gespoten.

Op camerabeelden van die avond is te zien dat een auto stopt nabij het supportershome. Een persoon stapt uit en loopt vervolgens naar het supportershome. Hij staat vervolgens bijna 2 minuten op de plaats waar later de handgranaat en de kruizen zijn aangetroffen. Uit het politieonderzoek bleek dat er drie personen in de auto zaten waarvan één persoon is uitgestapt. Deze drie personen zijn korte tijd later – nog voordat de handgranaat was ontdekt - gecontroleerd door de politie. De verdachte was één van de inzittenden. Het is niet aannemelijk dat een van de twee andere inzittenden de handgranaat heeft opgehangen. Het postuur van verdachte past namelijk bij dat van de persoon die op de camerabeelden is te zien. Ook is te zien dat die persoon een blauw-witte plastic tas bij zich draagt. Een soortgelijke tas werd bij de controle door de politie onder de (bijrijders)stoel van de verdachte aangetroffen met daarin een rol grijze ducttape en een verfspuitbus.

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat verdachte schuldig is aan bedreiging, aan het voorhanden hebben van de handgranaat en het beschadigen van het supportershome.

Gevaar

De handgranaat werd pas na twaalf uur ontdekt door een getuige die de politie inschakelde. Als de granaat door iemand was gevonden die zich niet bewust was van het gevaar ervan, of als de granaat door de wind was losgeraakt, dan had het heel anders kunnen aflopen. De verdachte heeft bovendien bijgedragen aan de zorgwekkende sfeer van escalerend geweld tussen aanhangers van ADO Den Haag en Ajax. Hij heeft zich hier kennelijk niet om bekommerd en op geen enkele manier openheid van zaken gegeven. Ook heeft hij geen verantwoordelijkheid genomen voor het gevaar, de angst en de onrust die hij heeft veroorzaakt. Dit rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan.

Vrijsrpaak voor twee andere mannen

De rechtbank spreekt de twee andere mannen vrij. Uit het dossier blijkt niet dat zij wisten dat de verdachte een handgranaat bij zich had, dat hij die ging ophangen bij het ADO-supportershome en daar rode kruizen zou aanbrengen.