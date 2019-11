Sinds vandaag ook luchtverkeersleiding op Lelystad Airport

Sinds vandaag, donderdag 7 november, is luchtverkeersleiding gestart op Lelystad Airport. 'De luchthaven is donderdagochtend om 07.00 uur zonder beperkingen opengegaan voor het huidige vliegverkeer', zo meldt de luchthaven donderdag.

Inregelperiode ook van start gegaan

'Daarmee is ook de transitie- of inregelperiode van start gegaan die duurt tot aan de openstelling voor groot commercieel handelsverkeer', aldus de luchthaven. Dit 'inregelen' is noodzakelijk om een veilige transitie naar handelsverkeer mogelijk te maken. 'Het handelsverkeer kan pas gebruik maken van Lelystad Airport als de minister van Infrastructuur en Waterstaat daar een besluit over heeft genomen', zo laat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) weten.

Vliegplan verplicht

Vanaf 7 november is het voor elke vlucht verplicht om een vliegplan in te dienen. Tijdens de inregelperiode doen zowel de luchtverkeersleiding als de huidige gebruikers van de luchthaven praktijkervaring op met de wijzigingen in procedures en systemen. Zo moet een piloot vanaf nu toestemming vragen aan de luchtverkeersleiding om te landen of te starten en gelden er andere regels in het luchtruim rondom de luchthaven. De start op 7 november en de daaropvolgende inregelperiode is nodig voor openstelling op elk politiek gewenst moment na april 2020.

Gebruik routes

De luchtverkeersleiding is er voor het huidige kleine vliegverkeer op Lelystad Airport. Het huidige verkeer op Lelystad Airport bestaat grotendeels uit verkeer dat op zicht vliegt (VFR). Zij gaan vanaf 7 november gebruik gaan maken van de nieuwe VFR-routes. Deze routes zijn vlakbij de luchthaven en mijden woonkernen. Daarnaast is er een klein aantal vliegtuigen dat op instrumenten vliegt (IFR) op Lelystad Airport. Deze IFR vluchten gaan gebruik maken van de B+-routes en de aansluitroutes. Dit gaat om enkele vluchten per dag. De routes zijn vanaf 7 november dagelijks tussen 18.00 en 22.00 uur beschikbaar voor het huidige vliegverkeer. Deze routes zijn tot de politieke besluitvorming over de openstelling voor handelsverkeer is afgerond, gesloten voor handelsverkeer.

Luchtverkeersleider en 1 assistent

Er gaan in totaal 13 luchtverkeersleiders en 11 assistenten op de verkeerstoren van Lelystad Airport werken. Per dienst werkt er één luchtverkeersleider en één assistent op de toren. Deze luchtverkeersleiders en assistenten hebben al ervaring op andere verkeerstorens en zijn de afgelopen maanden specifiek opgeleid voor Lelystad Airport.