De gelegenheid maakt de dief

In ons land vindt zo’n tachtig procent van de inbraken plaats, omdat het simpelweg kan. Uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken blijkt dat mensen zelf de gelegenheid geven. “We zetten als het ware onze voordeur open voor de inbreker”, aldus voorzitter Coen Staal.Volgens Staal zijn er drie belangrijke redenen waarom inbraak zo makkelijk is in ons land. “Een derde van de voordeuren is niet genoeg beveiligd. Daarnaast doen mensen vaak de deur niet op slot als ze de woning (even) verlaten en er niemand thuis is. En tot slot laat ruim twee derde geen bewoonde indruk achter ze ’s avonds niet thuis zijn.”

Inbraak-app

Het is een open deur, maar Staal benadrukt dat goed hang- en sluitwerk wel degelijk werkt in de strijd tegen woninginbraak. “Als een inbreker een slot aantreft waar hij teveel tijd aan kwijt is, gaat hij een deur verder. En omdat wij vaak de vraag krijgen wat goed hang- en sluitwerk is, hebben we op onze website tips en trucs opgenomen en een speciale InbraakPreventieCheck-app ontwikkeld.”

Hij voegt eraan toe dat ‘goed hang- en sluitwerk echter geen toegevoegde waarde heeft als je de deur toch niet op slot doet’. “Mensen zijn gemakzuchtig of vergeetachtig, maar realiseren zich niet dat een inbreker binnen twintig seconden binnen is. Met een plastic kaartje, dat tussen kozijn en voordeur wordt gewurmd, is de voordeur zo open. Uit recent onderzoek weten we dat tussen de twaalf en 24 procent wel eens vergeet de deur op slot te doen.”

Met de derde, en laatste reden, maken Nederlanders het de inbreker helemaal makkelijk, meent Staal. “Als je geen of slechts één lampje laat branden, laat je wel heel duidelijk zien dat je niet thuis bent. Een inbreker heeft met andere woorden alle tijd om binnen te komen en rustig zijn gang te gaan.”

Zijn tip: “wandel eens in het donker door je eigen buurt. Je ziet meteen wie er wel en wie er niet thuis zijn.”

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) is een publiek-private samenwerking, waarin naast onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid ook het Verbond van Verzekeraars is vertegenwoordigd.

De NIPW doet elke twee jaar uitgebreid onderzoek naar inbraken, de beveiliging van woningen en naar slachtoffers. Doelstelling is mensen meer bewust te maken van preventie en zo het aantal inbraken en pogingen daartoe te verlagen. De stichting voert twee keer per jaar campagne, net voor de zomer in mei/juni en vlak voor de donkere dagen in november/december.