Gemeente Amsterdam gaat gesjoemel met sociale huurwoningen fors aanpakken

De corporatie kan, net zoals voorheen, een huurcontract beëindigen. Nieuw is dat de gemeente vanaf 2020 forse boetes kan opleggen. Die kunnen oplopen tot zo’n 20 mille.

Het komt geregeld voor. Mensen met een sociale huurwoning die ergens anders gaan samenwonen en hun woning illegaal onderverhuren. Er zijn er ook die hele wietplantages in hun woning onderbrengen of er prostitutie bedrijven.

Jaren wachten op een woning

U aan de andere kant staat al járen op een wachtlijst voor een betaalbare sociale huurwoning. Er komt maar geen woning voor u vrij. Het schiet al helemaal niet op als andere mensen met hun sociale huurwoning frauderen. Bovendien blijft het vaak niet bij woonfraude alleen. Denk aan uitkerings-, toeslagen- en inschrijvingsfraude of ergere criminele activiteiten.

Einde huurcontract

In 2017 ontbonden woningcorporaties 911 huurcontracten wegens fraude. In 2018 waren dat er 90 minder: 821. Dat is nog steeds veel. Alle reden dat gemeente en corporaties nog meer gaan samenwerken. Handhavers van de corporaties én de gemeente zitten vanaf 2020 samen in een zogenoemd combiteam. Het wordt makkelijker om gegevens uit te wisselen over woningen waar mogelijk iets mis is. Daardoor kan gesjoemel sneller worden opgespoord en aangepakt.

Boete

Bij constatering van woonfraude verliest de huurder zijn huurcontract en -woning. De gemeente kan nu dus ook een forse boete opleggen als iemand zijn sociale huurwoning met winst doorverhuurt. De boetes lopen op tot € 13.500,- en kunnen aantikken tot € 20.500,- als een huurder opnieuw in de fout gaat.