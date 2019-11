Zeven personen aangehouden na schietincident bij A10, arrestatieteam doet inval in pand

In een pand aan de Helicopterstraat in Amsterdam-West heeft een arrestatieteam (AT) van de politie vanochtend een inval gedaan. Het AT hield drie personen aan.

De inval heeft mogelijk te maken met een schietincident dat vanmorgen rond 07.00 uur plaatsvond. Na het schietincident probeerden vier personen, van wie er een gewond was geraakt, in een auto te vluchten. De politie heeft hen staande gehouden. De gewonde is overgebracht naar een ziekenhuis. Dit heeft Politie Amsterdam bekendgemaakt.

De politie heeft het vermoeden dat de betrokkenen van het schietincident bij de A10 een pand aan de Helicopterstraat in Amsterdam-West waren ingevlucht. Daar werd vervolgens door een arrestatieteam rond 09.00 uur een inval gedaan en werden drie verdachten aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de relatie is tussen de verdachten in de auot en in het pand. Ook is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd. De politie doet onderzoek.