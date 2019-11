'Teveel schadelijke stoffen in strooizout, vrees voor gladde wegen'

Volgens directeur Ardin Bos van de Nederlandse Zoutbank komt daardoor het bestrijden van de gladheid van de wegen in gevaar. Dit schrijft de Telegraaf maandag. Bos in de krant: 'Er zijn te hoge PFAS-waarden gemeten, maar we willen graag een second opinion. We laten het spul nu verder onderzoeken door experts met meer verfijnde metingen. Later deze week krijgen we duidelijkheid over die resultaten.' Maar Bos vreest wel voor de uitslagen: 'Als strooiwagens tijdens vorst, ijzel en sneeuw niet meer altijd de weg op kunnen, hebben we een probleem.' In de krant zegt Rijkswaterstaat eerst de uitslag van alle metingen en analyses van het strooizout te willen afwachten.

Staatssecretaris Van Veldhoven stelde in juli een strengere norm vast voor de giftige stoffengroep PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Het gaat om 6000 stoffen die bijna niet afbreekbaar zijn, waarvan 1500 mogelijk kankerverwekkend zijn. De nieuwe norm stelt dat de grond niet vuiler mag worden dan die al is. Dat heeft grote problemen en vertraging in de bouwsector als gevolg.

Grond waar PFAS in zit mag niet meer zomaar vervoerd worden omdat die schadelijk is voor natuur en milieu. Volgens directeur Bos moet de norm omlaag, net als bij de stikstofuitstoot zoals actiegroep Grond in Verzet wil. In de krant zegt hij: 'De normen moeten soepeler, anders gebeurt er niks meer in het land.'

Gemiddeld wordt er per winter ongeveer 90 miljoen kilo strooizout verbruikt. Door de zachte winter werd afgelopen jaar 56 miljoen kilo zout gestrooid.