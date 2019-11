Vrouw mogelijk gegijzeld in Amsterdam-Osdorp, DSI grijpt in

Dinsdagmiddag heeft een arrestatieteam van de politie in de Jan Rebelstraat in Amsterdam-Osdorp een man aangehouden die nog 300 dagen celstraf moet uitzitten. Dit meldt de politie dinsdag.

Mogelijke gijzeling

Eerder op de middag kreeg de politie Amsterdam rond 14.15 uur een melding over een mogelijke gijzelingssituatie in een pand aan de Jan Rebelstraat. Al snel bleek dat ook Team FAST NL van de Landelijke Eenheid reeds een actie aan het voorbereiden was om de verdachte aan te houden vanwege de openstaande celstraf.

Vrouw gegijzeld

Gezien de melding van een mogelijke gijzeling werd de aanhouding rond 15.45 uur verricht door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Het slachtoffer van de mogelijke gijzeling bleef ongedeerd. Zij zal worden gehoord door de recherche om duidelijkheid te krijgen wat zich exact in het pand heeft afgespeeld. Tevens wordt ter plaatse nader onderzoek verricht.