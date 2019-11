Politie schiet vrouw (48) neer voor basisschool in Alkmaar

Agenten kregen woensdagochtend rond 08.10 uur een melding van een persoon die vernielingen aan het plegen was op de Priemstraat in Alkmaar. De vrouw volgde de aanwijzingen van de agenten niet op. Hierop zagen agenten zich genoodzaakt om gericht op de persoon te schieten. Het slachtoffer is gewond geraakt en met spoed over gebracht naar het ziekenhuis.

De Priemstraat ligt in de woonwijk Het Rak langs het kanaal.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat de vrouw met een groot mes en een hamer over straat liep. Woordvoerder: 'Wat er toen is gebeurde is nog onbekend, maar ze voelden zich genoodzaakt om op haar te schieten.'

De regionale nieuwszender schrijft dat leerlingen van basisschool Durv! in Alkmaar gezien hebben dat de politie de vrouw neerschoot. Dat vertelde een medewerker van de school aan de nieuwszender. Het incident heeft veel indruk op de kinderen gemaakt. Ze zijn er overstuur van geraakt. De basisschool ligt aan de Elgersweg die haaks staat op de Priemstraat. Volgens ouders zou de vrouw eerst een raam hebben ingeslagen en vervolgens met een mes en een hamer langs de school zijn gelopen.

De politie kan het verhaal van de school nog niet bevestigen en is nog druk bezig met het onderzoek. Ook Rijksrechterche doet onderzoek naar het schietincident. Dat is gebruikelijk wanneer agenten hun vuurwapen gebruiken.

De omgeving van de straat in Alkmaar-noord is met lint afgezet.