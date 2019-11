Opnieuw roest gevonden op hefbrug Boskoop

Bij werkzaamheden aan de hefbrug Boskoop zijn nieuwe roestplekken aan het licht gekomen waardoor meer maatregelen nodig zijn. 'De uitvoering van het extra werk heeft gevolgen voor de eerdere planning. Op basis van informatie van de onderhoudsaannemer is het streven de werkzaamheden op 24 november af te ronden', zo meldt de provincie Zuid-Holland woensdag.

Onveilig

De brug is sinds donderdagavond 10 oktober 2019 gestremd voor zowel weg- als scheepvaartverkeer. Na onderzoek bleek de brug constructief onveilig. De onderhoudsaannemer is daarop direct gestart met werkzaamheden die nodig zijn om de constructieve veiligheid weer te garanderen.

Tijdelijke windverbanden

Bovenin beide torens zijn de tijdelijke windverbanden aangebracht. Ook zijn hierna delen van het bestaande windverband die verroest waren, verwijderd. De tijdelijke werkbordessen bovenin beide torens zijn geschikt gemaakt voor het uitvoeren van het werk dat nodig is aan de constructie om de ballastblokken tijdelijk op te hangen.

Beschermlaag

Deze versterkingsconstructie is inmiddels in beide torens aangebracht en heeft deze week een beschermlaag gekregen. Beide verbindingspunten die versterkt moesten worden, zijn klaar. Eén van deze punten, laag in de toren aan de centrumzijde, krijgt ook deze week een beschermlaag. Het werk aan de slijtlaag op het beweegbare dek zullen eind deze week klaar zijn.

Nieuwe roestplekken gevonden

Bij het verwijderen van de slechte delen van het windverband zijn nieuwe roestplekken aan het licht gekomen. De roest is verwijderd en er is voor gezorgd dat de constructie niet opnieuw gaat corroderen. De aangetaste constructiedelen zijn inmiddels beoordeeld door de onderhoudsaannemer samen met de provincie. Daaruit blijkt dat op een aantal punten extra maatregelen nodig zijn. Na uitvoering van deze maatregelen voldoet de constructie weer voor de belastingen die erop

werken.

Toekomstige corrosie voorkomen

De provincie en de aannemer hebben de keus gemaakt zowel de roestige delen als de nieuwe constructiematerialen grondig tegen weersinvloeden te beschermen. Hiermee wordt toekomstige corrosie voorkomen. Als dit werk nu niet wordt gedaan dan moet de brug binnen enkele maanden ongeveer 10 dagen volledig worden gestremd voor wegverkeer en gedeeltelijke voor het vaarwegverkeer.

Aanvullend onderhoud

Omdat de provincie nu maatregelen neemt om de constructiedelen te beschermen tegen weersinvloeden, kan het aanvullend onderhoud gepland worden in het eerste halfjaar van 2020 in plaats van het eerste kwartaal van 2020.