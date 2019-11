12 jaar celstraf voor doodschieten 19-jarige man

Een 21-jarige man moet 12 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van een 19-jarige man in Amsterdam Zuidoost, op 10 oktober 2018. Dit meldt de rechtbank Amsterdam donderdag

Klaarlichte dag

De schietpartij vond uit het niets plaats, op klaarlichte dag in de onderdoorgang van de Dolingadreef in Zuidoost. Op basis van getuigenverklaringen, tapgesprekken en camerabeelden stelt de rechtbank vast dat de 21-jarige man inderdaad degene is geweest die het jonge slachtoffer heeft doodgeschoten. Hij wordt veroordeeld voor doodslag en niet voor moord: op basis van het dossier kan niet worden geconcludeerd de man van tevoren al van plan was om het slachtoffer dood te schieten.

Voormalige vrienden

De dader en het slachtoffer waren in het verleden bevriend met elkaar. De schutter bekende zijn daad ’s avonds aan zijn familie, maar trok die bekentenis later in. Ook daarna is hij altijd blijven ontkennen. Daardoor is het onduidelijk gebleven wat nu precies de aanleiding voor de schietpartij is geweest. De man laat hiermee de nabestaanden van het slachtoffer in het ongewisse over zijn motief.

Geen blijk van medeleven

Ook na het aanhoren van de verklaringen van de moeder en zus van het slachtoffer tijdens de behandeling van de zaak, heeft hij de kans aan zich voorbij laten gaan om enig blijk van medeleven te tonen. Alles bij elkaar ziet de rechtbank geen andere mogelijkheid dan de schutter een lange, onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Eerdere straf nu ook uitzitten

De man liep nog in de proeftijd van twee voorwaardelijke straffen die hem eerder waren opgelegd. Deze straffen, van in totaal bijna twee maanden, moet hij nu ook uitzitten.