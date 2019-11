'Tweederde Nederlanders is tegen Sinterklaasintocht met enkel roetveegpieten'

Zwarte Piet is niet racistisch bedoeld en daarom hoort hij er volgens de traditie gewoon bij te zijn aldus de tegenstanders. Door te kiezen voor alleen roetveegpieten is er volgens hen te veel aangepast aan een kleine groep die Zwarte Piet een racistisch fenomeen vindt.

Als sinds 2013 peilt EenVandaag jaarlijks of de traditionele Zwarte Piet moet worden aangepast of niet. Tot 2017 nam de steun voor verandering ieder jaar een beetje toe. Vorig jaar stagneerde die voor het eerst, en ook dit jaar zit er geen beweging meer in. Vorig jaa wilde 28 procent dat Zwarte Piet werd aangepast en was 68 procent daartegen. Dit jaar wil nog 26 procent dat Zwarte Piet wordt aangepast en is 71 procent daartegen.

Zwarte Pieten lijken op de Antillen minder een probleem

Er deden in totaal 75.920 mensen mee aan het onderzoek. Onder hen 4000 mensen met een Surinaamse of Antilliaanse immigratieachtergrond. Van deze groep vond een meerderheid de keuze voor uitsluitend roetveegpieten bij het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht wel acceptabel. Toch zijn ook groepen die vinden dat de pieten wel zwart mogen blijven: drie van de tien Surinaamse ondervraagden (30 procent) en vier van de tien Antilliaanse (40 procent) kiezen hiervoor. Op de Antillen lijken zwarte pieten veel minder een probleem, want 'dat hoort nu eenmaal bij de traditie'. Een Nederlands-Antilliaanse deelnemer aan het onderzoek zegt op Twiter: 'Op Curaçao is Piet ook zwart, geen discussie over. Hoe zwarter hoe mooier'.

Sinterklaasfeest moet blijven bestaan

Veel deelnemers aan het onderzoek vinden het moeilijk om in het openbaar hun mening te geven over Zwarte Piet. Dit geldt zowel voor uitgesproken voorstanders als uitgesproken tegenstanders. Over één ding zijn alle ondervraagden het opvallend genoeg wel eens: het Sinterklaasfeest moet altijd blijven bestaan in Nederland. 85 procent van alle deelnemers is hier groot voorstander van.