OM eist 20 jaar cel en TBS voor doodschieten 16-jarige Hümeyra

Gisteren en vandaag was de inhoudelijke behandeling van de strafzaak en stonden twee verdachten op zitting. Tegen Bekir E. die, wat het OM betreft, verantwoordelijk is voor de gewelddadige moord op Hümeyra eiste de officier van justitie vandaag 20 jaar gevangenisstraf met TBS.

Stalking en bedreiging

De dood van het 16-jarige meisje is het trieste dieptepunt van maandenlange stalking en bedreiging van haar en haar familie door verdachte. De 31-jarige Rotterdammer kon niet verkroppen dat het slachtoffer niets meer met hem te maken wilde hebben en appte, belde en mailde haar bijna onophoudelijk. Naast deze contactpogingen waren er ernstige bedreigingen aan het adres van Hümeyra en haar familie. Zo appte hij met regelmaat dat hij vond dat het slachtoffer dood moest.

18 december

Uit onderzoek is vast komen te staan dat Bekir E. op die bewuste dinsdag zich rondom de school heeft opgehouden. Toen de school rond 13:00 uur uitging en hij Hümeyra zag, is hij direct uitgestapt. Zij zag hem en besloot terug te rennen naar school. Verdachte heeft haar toen achtervolgd en trok daarbij zijn vuurwapen. Toen hij op een meter afstand van haar was heeft hij meerdere keren op haar geschoten. Hümeyra kwam vrijwel direct om het leven. De officier van justitie vandaag op zitting: “Er was sprake van een liquidatie.”

Moord

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van moord; iemand doden met voorbedachte rade. Dit blijkt onder andere uit het feit dat verdachte het slachtoffer regelmatig doodsbedreigingen heeft gestuurd en uit zijn gedrag op die bewuste 18 december. Getuigen verklaren dat de verdachte ’s ochtends al langs de school van het slachtoffer heeft gereden en daar heeft geïnformeerd hoe laat de school uit zou zijn. Daarnaast had hij een vuurwapen bij zich en is hij het slachtoffer achterna gerend toen zij wegrende. De officier: “Verdachte heeft op de bewuste dag uitvoering gegeven aan hetgeen hij al eerder had bedacht en vele malen had aangekondigd, namelijk dat hij Hümeyra om het leven zou brengen.”

Langdurige gevangenisstraf

De officier van justitie eiste vandaag een langdurige gevangenisstraf tegen de verdachte voor de moord op Hümeyra: “Een jonge vrouw is uit het leven van zo veel dierbaren verdwenen. Haar ouders, haar familie en haar vrienden, iedereen zit met onbeantwoorde vragen en een heel groot gemis. Daarnaast neemt het OM het verdachte zeer kwalijk dat hij de moord heeft gepleegd op klaarlichte dag, bij een school vol met kinderen, een plek waar studenten zich juist veilig zouden moeten voelen. Een aantal leerlingen heeft de man zien schieten, dat dragen zij de rest van hun leven met zich mee.

Met het oog op de persoonlijkheidsproblematiek van de verdachte eiste de officier naast een gevangenisstraf ook TBS met dwangverpleging. De combinatie van een langdurige gevangenisstraf en TBS vindt het OM de meest passende eis met het oog op de veiligheid van de maatschappij.

Medeverdachte

Uit verklaringen van zowel de hoofdverdachte als de medeverdachte blijkt dat deze 26-jarige Rotterdammer niet afwist van de plannen (van de hoofdverdachte) om Hümeyra om het leven te brengen. Hij moet, volgens het OM, dan ook vrij worden gesproken van het medeplegen van de moord op het slachtoffer, alsook van de medeplichtigheid daaraan. Wel vorderde de officier van justitie een gevangenisstraf van 252 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar tegen deze man, voor stalking en bedreiging van twee andere slachtoffers die los staan van deze zaak.