17-jarige verdachte aangehouden na steekincident

Op de Van Weede van Dijkveldstraat is op zaterdag 16 november een 19-jarige man zwaar gewond geraakt na een steekincident in een woning. Een 17-jarige jongen is aangehouden, zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

Rond 19.15 uur kreeg de politie de melding dat er in de Van Weede van Dijkveldstraat in Den Haag een steekincident zou zijn geweest. Een man zou daar in zijn woning zijn gestoken door de minderjarige verdachte. Deze is na het incident weggegaan. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij het slachtoffer aan met meerdere steekwonden. Hij is behandeld door de hulpdiensten en overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte kon kort na het incident worden aangehouden.