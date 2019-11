Gevangenisstraf voor veroorzaker dodelijk verkeersongeval Sittard

Een 44-jarige vrouw is door de rechtbank Limburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook mag zij 5 jaren geen motorrijtuigen besturen. De vrouw veroorzaakte in de vroege ochtend van 9 september 2018 in Sittard een verkeersongeval waarbij een fietsster om het leven is gekomen. Na dit verkeersongeval heeft de verdachte een aantal geparkeerde auto’s aangereden, waarna zij de plaats van het ongeval heeft verlaten.

Verkeersongeval

Het dodelijk verkeersongeval vond ’s nachts plaats op de Straatsburglaan in Sittard. Het slachtoffer, een 20 jaar jonge vrouw, was net vertrokken van een feestje en fietste naar huis. De verdachte heeft haar van achteren aangereden. Als gevolg van deze aanrijding is de fietsster overleden. De verdachte heeft na deze aanrijding een aantal geparkeerde auto’s geraakt en is daarna in haar zwaar beschadigde auto naar huis gereden.

Schuld

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam heeft gereden en dat het dodelijke verkeersongeval aan haar schuld te wijten is. De verdachte was onder invloed was van alcohol en verdovende middelen en heeft daardoor de fietsster te laat, of zelfs helemaal niet opgemerkt.

Gevangenisstraf

De rechtbank komt tot oplegging van een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag de verdachte ter bescherming van de verkeersveiligheid 5 jaren geen motorrijtuigen besturen. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat zij willens en wetens onder invloed van alcohol en drugs in de auto is gestapt en dat zij zich na het verkeersongeval niet om het slachtoffer heeft bekommerd, maar naar huis is gereden. Ten voordele neemt de rechtbank mee dat de verdachte geen strafblad heeft en dat ze op de zitting berouw heeft getoond.

Ofschoon de rechtbank met de officier van justitie van oordeel is dat een sterk signaal moet worden afgegeven, niet alleen aan de verdachte maar ook aan de samenleving als geheel, dat rijden onder invloed uit den boze is, acht de rechtbank de hoogte van de straf die de officier van justitie heeft geëist, een gevangenisstraf van 4,5 jaar, niet in verhouding tot de straffen die in verkeerszaken - ook die met dodelijke afloop - gewoonlijk worden opgelegd.

Schadevergoeding

Op de zitting hebben de ouders van het 20-jarige slachtoffer een verklaring voorgelezen waarin zij beschrijven hoe haar dood hun levens, en dat van hun twee overgebleven kinderen, ingrijpend heeft veranderd. Vanwege de shockschade die zij aantoonbaar hebben geleden, moet de verdachte aan de ouders en de twee broers van het slachtoffer in totaal 20.000 euro aan schadevergoeding betalen.