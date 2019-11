Nieuwe aanhouding in zaak rond liquidatie Derk Wiersum

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie een vierde verdachte aangehouden in de zaak rond de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt. De man, die volgens diverse media de neef van Ridouan Taghi zou zijn, werd door een arrestatieteam op de openbare weg aangehouden.

Feitenreeks

Woensdagochtend 18 september werd de 44-jarige advocaat Derk Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. In het uitgebreide onderzoek naar zijn dood is nu in de nacht van 19 op 20 november een verdachte aangehouden. Politie en justitie verdenken deze man van betrokkenheid bij de moord op Wiersum.

Aanhouding op straat

Een arrestatieteam hield de verdachte op de openbare weg aan. Hij is vervolgens overgebracht naar een cellencomplex en in opdracht van een officier van justitie in volledige beperkingen geplaatst. Er worden daarom ook geen verdere bijzonderheden over de verdachte en/of de verdenkingen tegen hem gedeeld. Direct na de aanhouding is, onder leiding van een rechter-commissaris, de woning van de verdachte doorzocht.

Eerdere aanhoudingen

In het onderzoek naar de moord op Derk Wiersum zijn al eerder aanhoudingen verricht. Op dinsdag 1 oktober werd een man aangehouden die ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Daarnaast hield de politie later nog twee andere verdachten aan: zij worden verdacht van heling van één van de gestolen voertuigen die (bij de voorbereiding van) de moord gebruikt is. De recherche gaat er op dit moment echter niet vanuit dat deze verdachten direct betrokken zijn bij het schietincident zelf. Ze zijn gehoord en inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in het onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek naar de moord op Derk Wiersum gaat ook na deze aanhouding(en) onverminderd door en de recherche sluit niet uit op korte termijn meer aanhoudingen te verrichten.