Politie weet 'Flashrob' in Amsterdamse winkel te voorkomen

Afgelopen zondag heeft de politie in Amsterdam een mogelijke diefstal in vereniging bij een winkel aan de Nieuwendijk verijdeld. De politie had signalen opgevangen van een zogenaamde 'Flasrob' en spotte rond 12.30 uur vlak bij de ingang zeven personen die zich verdacht ophielden, zo maakt de politie donderdag bekend.

Messen

Vijf personen werden daarop staande gehouden en gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee, die assisteerde bij de politie-inzet. Twee mannen die zich uit de voeten maakten, werden kort daarna aangehouden door agenten in burger van het zakkenrollersteam. Bij één hen werden meerdere messen aangetroffen, alsmede attributen die gebruikt kunnen worden bij een winkeldiefstal. Zij zijn aangehouden.

Alert

De politie is zeer alert op signalen van aangekondigde winkeldiefstallen in vereniging, mede na eerdere diefstallen bij winkels aan het Bijlmerplein en het Rokin, waarbij in beide gevallen eveneens twee verdachten werden aangehouden door het doelgroepenteam. Extra politie-inzet is erop gericht deze ontwikkeling in de kiem te smoren.