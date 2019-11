Marokko wil niet in gesprek met Nederland over terugnemen uitgeprocedeerde asielzoekers

Marokko wil niet met Nederland in gesprek gaan over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het land heeft onlangs geweigerd staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel VVD) te ontvangen. Broekers-Knol wilde heel graag de Marokkaanse minister van Asielzaken spreken, maar Marokko liet weten dat de minister 'dat niet wilde'. De reis van Broekers-Knol ging dus niet door, wat tot stomme verbazing in de Tweede Kamer leidde. Dit meldt onder meer het AD donderdag.

Als Marokkanen in ons land asiel aanvragen, maken ze weinig kans op een verblijfsvergunning, want Marokko wordt als een veilig land. Maar omdat Marokko afgewezen asielzoekrs nauwelijks terugneemt, wilde Broekers-Knol in overleg.

Op de vraag van het CDA en de VVD waarom uitgeprocedeerde asielzoekers niet gewoon op het vliegtuig worden gezet naar het land van herkomst, ongacht wat dat land ervan vindt, antwoorde Broekers-Knol dat de meesten 'per kerende post' weer terugkomen. De SSP stelt voor dat het Nederlandse kabinet maar moet gaan nadenken over visummaatregelen tegen Marokkaanse bewindslieden.

Het bezoek van Broekers-Knol en Rutte volgende week aan Nigeria, waar onder meer ook over migratie gesproken zal worden, gaat wel door.