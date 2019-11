KNMI waarschuwt voor lokaal dichte mist in midden, westen en zuiden van het land

Voor deze provincies heeft het KNMI code geel afgegeven. Door het slechte zicht kunnen er gevaarlijke rijomstandigheden ontstaan. Automobilisten wordt aangeraden de snelheid aan te passen en voldoende afstand. te houden. De mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden. Volg de weerberichten en waarschuwingen.

Vooral in de zuidelijke helft van het land komt (dichte) mist voor. In de loop van de ochtend trekt de meeste mist langzaam op en zijn er wolken. Weerplaza meldt dat de zon vandaag op een enkele plek te zien zal zijn en dat het droog blijft. Het wordt maximaal 11 graden bij een matige zuidelijke wind. In de avond gaat het in het zuidwesten licht regenen.