Expats zorgen voor torenhoge huurprijzen in o.a Amstelveen

Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen vrijwel onmogelijk een woning te vinden. Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is het aantal betaalbare woningen zeer gering. Slechts zes procent van het complete huizenaanbod is nu beschikbaar voor deze inkomensgroep. In de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant is de situatie voor woningzoekenden met een modaal inkomen het meest uitzichtloos.

In Groningen en Friesland maakt een single huizenkoper de meeste kans om een woning te vinden. Hoewel tweeverdieners meer mogelijkheden hebben, lopen ook zij tegen de grenzen van het woningaanbod aan. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker waarin per regio in kaart is gebracht hoeveel woningen beschikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen.

En dat is niet zo gek. Alleen in Amstelveen bijvoorbeeld. Als je daar geen Engels spreekt, kan je jezelf bijna niet meer verstaanbaar maken. De vele expats, die bij bedrijven in o.a aan de Zuid-As werkzaam zijn (veelal de ict), zorgen met hun komst voor onbetaalbare huren. De bedrijven waarvoor ze werkzaam zijn, betalen zoveel geld voor huurwoningen, dat de ''gewone man, vrouw of gezin'' met een modaal inkomen geen kans meer maakt op een eenvoudig flatje.