Politie houdt grote actie in onderzoek moord Derk Wiersum

Op zeven locaties in en rond Utrecht heeft de politie vanmorgen doorzoekingen gedaan. Bij deze doorzoekingen werden auto’s, motoren, goederen, gegevensdragers en een groot geldbedrag in beslag genomen. De politieactie vond plaats in verband met een langer lopend onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband waar het onderzoek om draait wordt er van verdacht ondermijnende misdrijven op het gebied van excessief geweld te faciliteren. Dit wordt vermoedelijk gedaan door het leveren van onder meer gestolen voertuigen. Onder excessief geweld vallen onder meer ram- en plofkraken maar ook liquidaties en de voorbereidingen die daarbij horen.

De resultaten in dit onderzoek leidden vorige week al tot de aanhouding van een verdachte in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Over eventuele andere aanhoudingen doet de politie in het belang van het onderzoek vooralsnog geen nadere mededelingen.