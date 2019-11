Vader (67) Ruinerwold verdacht van misbruik eigen kinderen

De 67-jarige man ui Ruinerwold, die in voorarrest zit op verdenking van witwassen en vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen, wordt er ook van verdacht dat hij twee van zijn drie oudste kinderen, die het ouderlijk huis al eerder hadden verlaten en niet in de boerderij in Ruinerwold hebben gewoond, seksueel heeft misbruikt. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt.

Wederrechtelijke vrijheidsberoving

Ook worden de 67-jarige verdachte en de 58-jarige verdachte er van verdacht in 2009 in Meppel een 69-jarige man uit Oostenrijk gedurende enkele maanden te hebben vastgehouden. 'De vordering gevangenhouding voor beide verdachten is uitgebreid met medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving', aldus het OM.

Beperkingen opgeheven

De officier van justitie heeft besloten de beperkingen voor beide verdachten in het onderzoek Ruinerwold met ingang van vandaag op te heffen. Dit betekent dat het OM meer details over het onderzoek naar buiten kan brengen.

DNA

DNA-verwantschapsonderzoek heeft opgeleverd dat de zes kinderen uit de boerderij in Ruinerwold dezelfde vader en moeder hebben en dat de 67-jarige verdachte de vader is. Eerder is vast komen te staan dat de moeder op 6 oktober 2004 in Zwolle is overleden.

Aangifte geboorte zes kinderen

De uitkomst van het DNA-onderzoek heeft de weg vrijgemaakt voor de officier van justitie om op basis van artikel 1:19b Burgerlijk Wetboek aangifte te doen bij de burgerlijke stand van de geboorte van de zes kinderen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Het opstellen van geboorteakten is de basis voor hun wettelijke identiteit. Vanwege de privacy maakt het OM niet bekend in welke gemeente(n) de inschrijvingen heeft/hebben plaatsgevonden.

Uitbreiding vordering gevangenhouding

Op basis van de uitkomsten van het lopende opsporingsonderzoek heeft het Openbaar Ministerie bij de raadkamerbehandeling van 30 oktober 2019 de vordering gevangenhouding tegen de beide verdachten uitgebreid. De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft op basis van deze vordering op 30 oktober de gevangenhouding voor beide verdachten met 90 dagen verlengd.

Voortgang

Op 21 januari 2020 vindt in lijn met de wettelijke termijnen van voorlopige hechtenis een eerste openbare zitting plaats voor beide verdachten. Het ligt in de verwachting dat dit geen inhoudelijke behandeling zal zijn, maar een pro forma zitting omdat het onderzoek tegen die tijd naar verwachting nog niet zal zijn afgerond. Meer details over deze verdenkingen worden niet gedeeld. Het onderzoek is nog in volle gang. Pas na afronding van het onderzoek kan een volledig beeld worden gevormd.