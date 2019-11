Extraatje voor tieners uit arme gezinnen in Rotterdam

Het Jeugd-tegoed voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen is verhoogd naar €500,-. Dit is een verhoging van €100,-. Het Jeugd-tegoed is een geldbedrag op de Rotterdampas voor onder andere kleding en schoolspullen. Door het besluit van de gemeenteraad krijgen jongeren die het tegoed nu al ontvangen nog voor de feestdagen automatisch €100,- extra gestort op hun Rotterdampas.