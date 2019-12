Autobrand slaat over naar woning, gezin met baby moet huis ontvluchten

In de nacht van zondag op maandag is een auto aan de Staringstraat in Oss in brand gevlogen.

De auto stond onder de carport bij de woning. Het vuur sloeg over naar de caport en daarna naar de keuken en de bovenverdieping van de woning. Het gezin met twee kleine kinderen wist het huis op tijd te ontvluchten. Dit meldt Omroep Brabant maandag.

Volgens omstanders is de woning door de brand zo zwaar beschadigd dat deze niet meer bewoonbaar is. De buren hebben het gezin opgevangen. Het jongste kind is nog een baby. De brand ontstond rond 00.45 uur. Het is de zoveelste autobrand in Oss. De gemeente heeft al langer te kampen met autobranden. In de afgelopen twee weken gingen in Berghem en in Oss in totaal nog zes auto's in vlammen op. Dit na een periode van relatieve rust.

In juli van dit jaar was er ook al een autobrand in de Staringstraat, evenals in november 2018 en in mei 2017.