Vernielingen en brandstichtingen in Duindorp, ME ingezet en 13 aanhoudingen

Zondagavond heeft de politie dertien personen aangehouden na ongeregeldheden, vernielingen en brandstichtingen in de wijk Duindorp in Den Haag. 'Om de onrust te beteugelen werd op het eind van de avond de Mobiele Eenheid (ME) ingezet', zo laat de politie weten.

Vernielingen en brandstichtingen

Vanaf zondagmiddag 16.00 uur ontving de politie meerdere meldingen van vernielingen en brandstichtingen op en rondom het Tesselseplein. Ongeveer vijftig personen zorgden voor deze overlast en barricadeerden de weg. Rond 23.00 uur was de situatie in de wijk zo onrustig dat besloten werd om de ME in te zetten.

Mobiel Eenheid (ME)

De ME dreef de groep terug, waarna het rond middernacht weer rustiger werd. De dertien personen, waaronder minderjarigen, zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en vernielingen. Zij zijn allemaal heengezonden en krijgen een proces-verbaal.