Cocaïne tussen meloenen bij fruitoverslagbedrijf

Medewerkers van een fruitoverslagbedrijf in Ridderkerk hebben maandag 2 december een partij cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een container tussen de meloenen.

Brazilië

De container stond op een schip afkomstig uit Brazilië en was gelost in de Rotterdamse haven. Vervolgens is hij vervoerd naar het betreffende bedrijf. Daar troffen medewerkers de cocaïne aan bij het openen van de container. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Het Harc-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.