ABNAMRO sluit 470 geldautomaten vanwege plofkraken

ABNAMRO heeft per direct ongeveer 470 geldautomaten tijdelijk gesloten. 'De noodmaatregel is nodig vanwege een toename aan gewelddadige plofkraken. Het geld is uit de machines gehaald', zo laat ABNAMRO maandag weten.