34 Mensen aangehouden om ongeregeldheden in Duindorp

Sinds zaterdag 30 november heeft de politie 34 personen aangehouden in verband met de ongeregeldheden in Duindorp.

Het gaat daarbij om openlijke geweldpleging, brandstichting, belediging, het niet opvolgen van de aanwijzingen van de politie, overtreding van het vuurwerkbesluit en van het samenscholingsverbod. Vijf van hen zitten nog vast, zo meldt het OM.

Onder de aangehouden personen zijn 23 minderjarigen en 11 meerderjarigen. De jongste is 11 jaar, de oudste 58 jaar. Het merendeel van hen komt uit Duindorp.

Er zijn boetes en taakstraffen opgelegd. Twee personen zijn gedagvaard en zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden. In aanloop naar hun zitting hebben zij een gedragsaanwijzing opgelegd gekregen. Die houdt onder meer in dat ze ’s avonds niet op het Tesselseplein mogen komen en met Oud&Nieuw in Duindorp niet de straat op mogen.