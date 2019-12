Veiling voor 5G frequenties moet minstens 900 miljoen opbrengen

Spionage

Tegelijkertijd zijn deze week Europese afspraken en de Nederlandse Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over de veiligheid en integriteit van telecommunicatie bekend gemaakt. In de EU Telecomraad is door alle lidstaten afgesproken dat kritieke onderdelen van telecomnetwerken alleen afkomstig mogen zijn van betrouwbare leveranciers. Het vandaag genomen Nederlandse besluit is hierop gebaseerd en in lijn met maatregelen van andere lidstaten. Aanbieders van mobiele telecommunicatie in Nederland kan worden opgedragen dat zij bepaalde leveranciers zullen moeten uitsluiten op basis van criteria zoals vermoedens van misbruik of spionage.

'Beschermen tegen onbetrouwbare leveranciers'

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): 'Nederlanders gebruiken elke dag meer en meer data. Elektronisch betalen, online video’s, de toekomstige zelfrijdende auto’s, robotica, landbouw- en zorgdrones: ze zijn nu al of straks niet meer weg te denken. Die grote behoefte in de samenleving aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie vult het kabinet in. Dat doen we met het voorstel voor de veiling van de benodigde frequentieruimte én ons besluit in lijn met EU-afspraken om netwerken te beschermen tegen onbetrouwbare leveranciers.'

Voorstel opzet landelijke veiling frequenties voorjaar 2020

De staatssecretaris stelt voor om in het voorjaar van 2020 de zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden volgens een meerrondenveiling te verdelen. Gedurende de veiling komt vanuit het ministerie van EZK geen informatie beschikbaar over het totaal aantal deelnemers en hun namen. Na afloop worden de winnende partijen bekend gemaakt en zal de staatssecretaris het gehele biedproces openbaar maken. De voorgestelde reserveprijzen voor de vergunningen, oftewel de minimum opbrengsten, bedragen in totaal 0,9 miljard euro.

98% dekking

Op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet in de toekomst mobiele dekking zijn gerealiseerd. In deze dekkingseis zitten ook normen voor de minimale snelheid op de uiterste randen van een mobiel netwerk. Door deze eisen komt de Nederlandse mobiele internetsnelheid op gemiddeld meer dan 100 Mbps (Megabit per seconde). De maximum snelheid nabij een netwerkantenne ligt zelfs nog eens twintig keer zo hoog (boven 2 Gigabit per seconde). Nederland blijft zo een mondiale koploper met de nieuwste mobiele netwerken.