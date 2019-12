'ING sluit 150 servicepunten'

Volgend jaar sluit de ING 150 van de 380 servicepunten in onder meer de Bruna, Primera en The Read Shop.

Bij het besluit om het aantal servicebalies te verminderen hebben bezoekersaantallen en klantenbehoeften een rol gespeeld. ING heeft een proef gedaan met een nieuw concept waarbij klanten worden geholpen om zaken digitaal te regelen en volgens de bank zijn ze daar positief over. Dit schrijft de Telegraaf zaterdag.

De servicepunten die overblijven zullen worden omgevormd tot plaatsen waar onder meer ouderen kunnen worden geholpen met internetbankieren. Bij die nieuwe servicepunten kunnen ook mensen die geen klant zijn bij ING les krijgen in internetbankieren.

Consumenten hebben steeds minder behoefte aan traditionele dienstverlening zoals het openen van een rekening of wijziging van gegevens. Volgens de ING doen veel mensen dat tegenwoordig zelf via computer, mobiel of tablet. De bank meldt dat in of in de buurt van de servicepunten die verdwijnen wel een geldautomaat aanwezig blijft.