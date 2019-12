Teller aantal verdachten Delfts sextortion-onderzoek stijgt naar 48

In een grootscheeps onderzoek naar sextortion is het aantal aangehouden verdachten in de afgelopen maanden opgelopen van 30 naar 48. 'Ook deden inmiddels 50 slachtoffers aangifte en maakte het onderzoeksteam bijna 125.000 euro aan ontnemingen op', zo meldt de politie maandag.

Delft

In het Delftse onderzoek naar sextortion hield de districtsrecherche Westland-Delft op dinsdag 1 oktober van dit jaar vijf hoofdverdachten aan. De mannen uit Delft (22, 21, 20 en 19 jaar) en ’s Gravenzande (19) worden ervan verdacht ten minste vijftig mannen te hebben afgeperst. Vier van deze hoofdverdachten zitten nog altijd in voorlopige hechtenis. In de maanden daarvoor hield het team al 25 zogenoemde ‘money mules’ aan. Deze personen stelden hun bankrekening ter beschikking aan de verdachten.

50 aangiften

Na de aanhoudingen van de hoofdverdachten steeg ook het aantal slachtoffers dat aangifte deed naar 50. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers die de rechercheurs benaderden, wilde dit echter niet, onder meer omdat zij bang waren dat hun gezin er alsnog achter zou komen.

Veel in beslag genomen

Na de aanhoudingen van 1 oktober doorzocht de politie meerdere panden. Daarbij namen agenten duizenden euro’s aan contant geld, sieraden, een vuurwapen met munitie, tientallen onbekende bankpassen, dure merkkleding en kleine hoeveelheden harddrugs in beslag. Op een mobiele telefoon van een van de verdachten vonden agenten kinderporno. Hiernaar wordt verder onderzoek gedaan.

Werkwijze dadergroep

De aangehouden verdachten namen via onder meer datingsites contact op met hun mannelijke slachtoffers, die dachten dat ze met een vrouw in gesprek waren. Nadat de contacten online goed verliepen, verstuurden de mannen na enige tijd een naaktfoto van zichzelf naar hun toekomstige date.

Dreiging delen naaktfoto’s

Tot een daadwerkelijke afspraak kwam het echter nooit. Voordat de twee elkaar voor het eerst in het echt zouden ontmoeten, werden de mannen via WhatsApp benaderd door een persoon die geld van hen eiste. Als dit niet zou worden overgemaakt, zouden de naaktfoto’s worden gedeeld met vrienden en familie. Om dit te voorkomen, maakten vele slachtoffers bedragen over. Deze varieerden van honderden tot tienduizenden euro’s.

Concrete informatie

De hoofdverdachten verdiepten zich via social media in de achtergrond van de mannen. Zo konden zij in hun dreigementen concrete informatie meenemen over bijvoorbeeld gezinsleden of werkgever. Zo wisten zij soms tienduizenden euro’s los te peuteren bij hun slachtoffers. In dit onderzoek maakten slachtoffers tussen de driehonderd en dertigduizend euro over.

‘Money mules’ of geldezels

In het onderzoek lieten de hoofdverdachten hun slachtoffers geld overmaken naar zogenoemde ‘money mules’. Deze personen stelden hun bankrekening ter beschikking aan de verdachten. Een deel van deze personen stelde hun rekening vrijwillig ter beschikking om zo wat bij te verdienen. Een ander deel werd hiertoe gedwongen door de hoofdverdachten, die daarbij geweld niet schuwden.