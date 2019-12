Deze 5 steden mag je niet missen tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is het natuurlijk de uitgelezen tijd om een nieuwe stad te ontdekken. Gezellig samen met je partner, kinderen of een vriendin een dagje of zelfs wat langer weg. Genieten van de kerstmarkten, nieuwe winkels en de gezelligste restaurants en cafeetjes om moe maar voldaan het lekkerste kopje koffie te drinken. Het kiezen van een stad kan dan wel het meest moeilijke zijn. Er zijn zo veel leuke plekken in Nederland om te ontdekken. Wij zetten de meest leuke plekken om in de vakantie te bezoeken voor je op een rijtje.

Maastricht

Elk jaar kan je op het Vrijthof genieten van Magisch Maastricht. Deze grote kerstmarkt in Maastricht bestaat niet alleen uit verschillende kraampjes, ook is er een ijsbaan waarop je je schaatskwaliteiten kan tonen, een reuzenrad en tal van andere feestelijke activiteiten. Dit jaar zullen de kerst chaletjes waarin de kraampjes gevestigd zijn er nog feestelijker uitzien dan anders. Ze krijgen mooie rode daken welke voorzien zijn van verschillende guirlandes. Elk jaar trekt de kerstmarkt in Maastricht vele bezoekers, geschat wordt dat een miljoen mensen een dagje naar de kerstmarkt gaan! De kerstmarkt in Maastricht is te bezoeken van 29 november tot 31 december 2019.

Deventer

Zaterdag 14 en zondag 15 december staat Deventer in het teken van het Dickensfestijn. Dit weekend komt de 19de eeuw van Charles Dickens in het Bergkwartier in Deventer tot leven. Met meer dan 950 personages uit de boeken van Dickens, van personages uit Oliver Twist tot A Christmas Carol. Jaarlijks brengen 125.000 mensen een bezoek aan de stad tijdens het Dickensfestijn. De prachtige gerestaureerde panden, mooi gedecoreerde kerstbomen en geurende punch drankjes nemen je mee in de verhalen van Dickens. Wanneer je naar het Dickensfestijn wil gaan moet je er wel op letten dat je alleen via de Keizerstraat gratis toegang kan krijgen. Kleed je warm want de wachttijden kunnen wel oplopen tot 1.5 uur!

Haarlem

Met een historische binnenstad is Haarlem sowieso al een bezoekje waard. Op 7 en 8 december vindt in Haarlem weer de kerstmarkt plaats welke een van de grootste is van de Benelux. Op de grote markt staan er tijdens de kerstmark wel 300 kramen, loopt een Dickensorkest door de straten en galmt de kerstmuziek uit de speakers. Op monumentale locaties verspreid door de stad treden koren op. Verder kan je genieten van oer Hollandse erwtensoep en kan je nippen van een warm glaasje glühwein.

Den Haag

Voor de zesde keer vindt in Den Haag de Royal Christmas Fair plaats, welke te bezoeken is van 12 tot 23 december. Dagelijks is de kerstfair in historisch Den Haag te bezoeken van 12 tot 21 uur. Met duizenden kerstlichtjes, de echte kerstman, lekkere glühwein, honderden kersthuisjes, kerstkoren, acteurs en een Christmas Sing-A-Long kan het niet anders dan dat je kersthart sneller zal gaan kloppen. Zowel per auto, fiets als met het OV is deze kerstmarkt goed bereikbaar.

Dordrecht

De grootste kerstmarkt van Nederland is te vinden in Dordrecht. De hele stad wordt omgetoverd van 13 tot 15 december in kerstsfeer. Niet alleen zijn er 250 kramen en 50 pagode tenten te vinden in de stad, ook zijn er 35 horeca punten te vinden voor een warme chocolademelk met slagroom, glühwein of een kopje snert. De honderden monumenten welke Dordrecht rijk is, samen met de binnenhaven, vormen het decor van de kerstmarkt. Naast de traditionele kerstmarkt is er ook aan entertainment gedacht. Door de stad zijn verschillende podia te vinden voor muziek en theater.

Met de trein naar de stad

Wanneer je een hele dag wil rondlopen op een kerstmarkt is het belangrijk om je vervoer goed te regelen. Met de trein naar de stad gaan is dan wel zo fijn. Elke genoemde stad heeft een goede treinverbinding dichtbij elke kerstmarkt. Bekijk de website van NS voor aantrekkelijke treinkaartjes acties om geld te besparen.