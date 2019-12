23-jaar geëist voor liquidatie in Diemen

Het OM rekent het de verdachte zwaar aan dat hij het slachtoffer midden in een woonwijk voor de ogen van zijn negen jarige zoon met meerdere kogels om het leven zou hebben gebracht. De aanleiding voor de liquidatie zou volgens een getuige liggen in een conflict over een investering in een partij cocaïne.

Zaak van alledag

De verdachte heeft een strafblad met enkele eerdere veroordelingen. In april 2017 heeft de Amsterdamse rechtbank hem zeven jaar gevangenisstraf opgelegd voor voorbereidingshandelingen van een liquidatie en vuurwapenbezit. “Ernstige vrees voor herhaling is op zijn plaats, ” aldus de officier van justitie vandaag op zitting. "Het heeft er alle schijn van dat de drempel voor de verdachte om moorden te plegen zeer laag is. Hij heeft kennelijk een pad gekozen waarbij het plegen van moorden een zaak van alledag is, een bron van inkomsten, en een onderdeel van een levenswijze".

Professioneel

De liquidatie op de Diemenaar is volgens het OM professioneel uitgevoerd. Het slachtoffer werd gemonitord en enkele uren voor de liquidatie intensief in de gaten gehouden. Een gestolen scooter werd voorzien van gestolen of valse kentekens om ontdekking te voorkomen en gebruikt om snel te kunnen vluchten. De verdachte en zijn mededaders hadden voor de moord dodelijke vuurwapens ter beschikking. Op het slachtoffer werd in totaal 12 keer geschoten. Volgens de officier van justitie moeten al deze omstandigheden sterk in de straf doorklinken.

DNA

Kort na het schietincident is op het fietspad langs de Diemerpolderweg een zwart baseballpetje aangetroffen. De pet stond nog bol en was kennelijk nog niet overreden. DNA-van de verdachte is erop aangetroffen en ook schotresten. Naast dit petje vormen afgeluisterde gesprekken, versleutelde berichten via PGP-telefoons en getuigenverklaringen het belangrijkste bewijs tegen de verdachte.

Medeverdachten

Naast de 30-jarige verdachte zijn er ook stevige verdenkingen tegen drie andere personen die volgens het OM elk een rol hebben gespeeld in de liquidatie. In het voorjaar van 2020 zal naar verwachting een vervolgingsbeslissing worden genomen in hun zaken.